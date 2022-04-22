Финансист Митрахович: Еврокомиссия не сможет запретить схему оплаты газа рублями

Часть западных компаний готова платить за российский газ в рублях невзирая на позицию Еврокомиссии. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Часть западных компаний готова платить за российский газ в рублях невзирая на позицию Еврокомиссии. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
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