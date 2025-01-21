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В Госдуме предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

В Госдуме предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими.

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