В Госдуме предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими.
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