‼️ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ ОКРАСИТСЯ В ЦВЕТА ФЛАГА РОССИИ ‼️ ❗️Смотрите трансляцию на «Крым 24» в 20:00❗️ ⏺В социальной сети ВКонтакте: https://vk.
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‼️ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ ОКРАСИТСЯ В ЦВЕТА ФЛАГА РОССИИ ‼️ ❗️Смотрите трансляцию на «Крым 24» в 20:00❗️ ⏺В социальной сети ВКонтакте: https://vk.