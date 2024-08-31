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В России намерены легализовать майнинг: какие перспективы

В России намерены легализовать майнинг: какие перспективы

В России намерены легализовать майнинг: какие перспективы Ирэн ОрлонскаяВ начале августа Владимир Путин, Президент России, подписал давно ожидаемый закон о майнинге, что стало шагом к легализации криптовалютной деятельности в стране.

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