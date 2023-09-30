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Гассиев проиграл Валлину раздельным решением судей

Гассиев проиграл Валлину раздельным решением судей

Мурат Гассиев потерпел первое в карьере поражение в супертяжелом весе. В Белеке завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев и Отто Валлин.

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