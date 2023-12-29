Лучшим водолазом МЧС России в 2023 году стал севастополец Олег Ляльков

В 2023 году водолаз из ГУ МЧС России по г. Севастополю Олег Ляльков признан лучшим на уровне страны. Его наградили на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
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