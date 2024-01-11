Еще в одном муниципальном образовании Республики Ингушетия по инициативе бизнес-уполномоченного снижен имущественный налог

С октября 2022 года Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия и сотрудниками его аппарата ведется работа с целью снижения налога на имущество, используемого в предпринимательских целях.
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