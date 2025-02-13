БлокнотРУ Украине со всех сторон намекают — её судьба решена и нечего сопротивляться. Синхронные заявления о том, что часть Украины или вся она может стать Россией прозвучали и у нас, и на Западе.
Трамп вынес приговор Украине: «Когда-нибудь она станет русской»
Комментарии
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Ирина Литвин
Америкосы привыкли все делить вот и Украину поделят. Уроды не лезли бы не куда людям жилось спокойно
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19 час.
Александр Николаевич
Куев наводнен ЦЕРеушниками. Трамп может в пару дней закончить весь маразм- достаточно отловить ЗЕпридурка и передать его России как международного преступника (по обмену). Один день СУД и утром повесить его на Лобном месте!
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18 час.
Игорь Кузнецов
Для долгосрочного урегулирования межгосударственных отношений (не только между Россией и Украиной) наиболее приемлемым выглядит вариант с конфедеративным устройством. Каким образом это будет реализовано - пусть устроят референдумы в областях. Вероятно будут 3 региональных центра, например, Харьков, Киев и Львов. Главное - нейтральный внеблоковый статус этой конфедерации.
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7 час.
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