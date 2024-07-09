Чиновник заявил, что страны НАТО «переходят черту»

В НАТО до сих пор идут дискуссии о том, какую формулировку выбрать для пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита в Вашингтоне, пишет издание Defense News со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
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