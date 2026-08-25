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МИД: Россия может применять цифровой рубль для взаиморасчетов с дружественными странами

МИД: Россия может применять цифровой рубль для взаиморасчетов с дружественными странами

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Россия рассматривает возможность использования цифровой валюты для взаиморасчетов с дружественными странами, столкнувшимися с западными санкциями, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

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