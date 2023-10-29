Постолаки, пытавшаяся взять самоотвод, остается в коллегии, рассматривающей дело Плахотнюка

Судья Татьяна Постолаки останется в составе коллегии, рассматривающей дело по обвинению бывшего главы Демпартии Владимира Плахотнюка в руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.
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