Гурулёв: Нас отвлекают. ВСУ могут совершить бросок к Азовскому морю

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв предположил, что атака украинских националистов на Криворожском и Херсонском линиях фронта может свидетельствовать об отвлекающем манёвре для наступления на другом направлении.
Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв предположил, что атака украинских националистов на Криворожском и Херсонском линиях фронта может свидетельствовать об отвлекающем манёвре для наступления на другом направлении.
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