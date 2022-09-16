МОЯ СТРАНА

6 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Не стоит сравнивать ишака с арабским жеребцом, у них могут быть сравнимы только карданы!😱😜🖕EurAsian Times: о...
  • Алексей Луганский
    Это тактическое и победоносное отступление на заранее подготовленные Одесские рубежи !!!РИА «Новости»: ст...
  • Аркадий Шацкий
    Погонят и из ОдессыРИА «Новости»: ст...

Гурулёв: Нас отвлекают. ВСУ могут совершить бросок к Азовскому морю

Гурулёв: Нас отвлекают. ВСУ могут совершить бросок к Азовскому морю

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв предположил, что атака украинских националистов на Криворожском и Херсонском линиях фронта может свидетельствовать об отвлекающем манёвре для наступления на другом направлении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх