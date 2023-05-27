Военное обозрение

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Отразивших атаку морских дронов членов экипажа корабля «Иван Хурс» представили к боевым госнаградам

Отразивших атаку морских дронов членов экипажа корабля «Иван Хурс» представили к боевым госнаградам

Стало известно о том, что военнослужащих из личного состава экипажа корабля «Иван Хурс» представили к государственным наградам.

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