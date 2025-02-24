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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Цирк не гасит огни»

«Цирк не гасит огни»

9 ноября 2016 Казаки Петербурга присвоили Трампу почётное звание и пригласили в Россию Казаки Санкт-Петербурга отправили поздравление в Белый дом и пригласили новоиспечённого президента США Дональда Трампа, чтобы он смог лучше познать загадочную русскую душу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Настоящих казаков уже давным-давно  НЕТ!!
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8 час.
ВераВерная
Тут комментировать, как говорится, только портить. Казаки Петербурга...этим всё сказано(((
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7 час.
Вадим Кузнецов
Отвратительно
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4 час.
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