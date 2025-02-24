9 ноября 2016 Казаки Петербурга присвоили Трампу почётное звание и пригласили в Россию Казаки Санкт-Петербурга отправили поздравление в Белый дом и пригласили новоиспечённого президента США Дональда Трампа, чтобы он смог лучше познать загадочную русскую душу.
«Цирк не гасит огни»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Настоящих казаков уже давным-давно НЕТ!!
Ответить
8 час.
ВераВерная
Тут комментировать, как говорится, только портить. Казаки Петербурга...этим всё сказано(((
Ответить
7 час.
Вадим Кузнецов
Отвратительно
Ответить
4 час.
Свежие комментарии