Семьям в Петербурге разрешили тратить региональный маткапитал на окна, двери и балконы. Поправки вносятся в городской закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Семьям в Петербурге разрешили тратить региональный маткапитал на окна, двери и балконы. Поправки вносятся в городской закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».