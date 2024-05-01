Произошло возгорание: В Японии могла взорваться АЭС

В машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" произошло серьезное ЧП.В минувший вторник, 30 апреля, в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power произошло возгорание.
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