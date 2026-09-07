Почему эмпатия, а не интеллект, решает, кто станет сильным руководителем

Мне часто приходилось видеть одну и ту же картину: человек с великолепным образованием, быстрым умом и уверенной речью раз за разом упирается в невидимый барьер.
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благодаря эмпатии можно пролезть и занять кресло , но никогда не стать серьезным руководителем тк мозгов маловато будет ..... как показатель огромное количество пронырливых топ-шлеп манагеров и как результат провалы в экономике ........