Progasi Ibiza 250: лучший эндуро для новичков и продвинутых райдеров

Любительские гонки или динамичное движение по «пересеченке»? Легко! Progasi Ibiza 250 станет отличным выбором для каждого, кто мечтает о «дертбайке» для небольших путешествий вдали от цивилизации и просто Фана! Этот простой и надежный мотоцикл не требователен к обслуживанию, а также терпим к навыкам пилота, а значит — его аудитория как подростки, для которых Progasi Ibiza 250 первый мотоцикл, так и взрослые люди, выбирающие внедорожный мотоцикл, но не желающих переплачивать за характеристики, раскрыть которые в гражданской эксплуатации невозможно.