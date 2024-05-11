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Большинство самарских компаний берут стажёров, но работу предлагают не всем

Большинство самарских компаний берут стажёров, но работу предлагают не всем

Работодатели рассказали в ходе опроса, как часто предлагают трудоустройство своим стажёрам.Опрос сервиса SuperJob показал, что в Самаре 69% компаний готовы принять на стажировку молодых специалистов, а именно самарцев до 27 лет.

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