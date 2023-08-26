Больше драйва! Аналена Бербок из Германии снова порадовала своими познаниями избирателей!

Прекрасная, великолепная, эрудированная, обладающая огромным опытом и целеустремленностью (мы никак сообразить не можем, почему все это время администрация площадки шьет нам разные претензии, типа мы издеваемся?) – глава Министерства Иностранных Дел независимой Германии снова порадовала себя и окружающим новым шикарным заявлением.
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