Больше драйва! Аналена Бербок из Германии снова порадовала своими познаниями избирателей!

Прекрасная, великолепная, эрудированная, обладающая огромным опытом и целеустремленностью (мы никак сообразить не можем, почему все это время администрация площадки шьет нам разные претензии, типа мы издеваемся?) – глава Министерства Иностранных Дел независимой Германии снова порадовала себя и окружающим новым шикарным заявлением.