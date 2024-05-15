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Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на премьера Фицо

Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на премьера Фицо

Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на премьера Фицо Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Американское посольство в Братиславе на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо поддерживает тесный контакт с правительством республики и готово оказать необходимую помощь.

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