ЦИК сообщил о гибели главы УИК от атаки дрона 15 сентября

15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области погибла Елена Астанина, глава УИК № 394, в результате нападения беспилотника.
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