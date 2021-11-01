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В Красноярске работу транспортной полиции проверили общественники

Представитель Общественного совета при Сибирском линейном управлении (ЛУ) МВД России директор Департамента защиты активов ООО «Аэропорт Емельяново» Игорь Мехтиев в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетил линейный отдел полиции (ЛОП) в аэропорту города Красноярска.

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