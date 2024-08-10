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Лукашенко: Над Белоруссией были сбиты украинские дроны

Лукашенко: Над Белоруссией были сбиты украинские дроны

Часть украинских беспилотников, пытавшихся пролететь через территорию Белоруссии в Россию, была сбита, сообщил президент Лукашенко.

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