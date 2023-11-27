Экипажи танков Т-90М уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны России 27 ноября показало боевую работу экипажей современных танков Т-90М «Прорыв» башкирского добровольческого танкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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