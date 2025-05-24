Политика Владимира Зеленского строится на запугивании, подавлении, рассказал в интервью Такеру Карлсону экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону, что политика Зеленского основана на страхе
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
То есть, украинцы "закопались, как клопы в коврах" и ждут когда русские их освободят? Вообще-то, "спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Народ украины выходил на майданы ни один раз, когда их не устаивала власть, но при Зеле этого никто не делает. Или нет человека, который проплатит это? И как говорится, "Каждый народ заслуживает того правителя, которого достоин."
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