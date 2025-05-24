Svetlana Kuzmina

То есть, украинцы "закопались, как клопы в коврах" и ждут когда русские их освободят? Вообще-то, "спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Народ украины выходил на майданы ни один раз, когда их не устаивала власть, но при Зеле этого никто не делает. Или нет человека, который проплатит это? И как говорится, "Каждый народ заслуживает того правителя, которого достоин."