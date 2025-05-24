Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону, что политика Зеленского основана на страхе

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону, что политика Зеленского основана на страхе

Политика Владимира Зеленского строится на запугивании, подавлении, рассказал в интервью Такеру Карлсону экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
То есть, украинцы &quot;закопались, как клопы в коврах&quot; и ждут когда русские их освободят? Вообще-то, &quot;спасение утопающих, дело рук самих утопающих&quot;. Народ украины выходил на майданы ни один раз, когда их не устаивала власть, но при Зеле этого никто не делает. Или нет человека, который проплатит это? И как говорится, &quot;Каждый народ заслуживает того правителя, которого достоин.&quot;
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