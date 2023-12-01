Беглов поручил подключить к борьбе со снегом специальную технику

Более 120 тыс. кубометров снега вывезли с улиц и дворов после сильной метели в Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подключить к борьбе со снегом специальную дорожно-строительную технику.
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