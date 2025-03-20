Рогов сообщил о продвижении ВС России в Запорожской области

Российская армия выбила ВСУ из села Жеребянки Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости «Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — сообщил он.