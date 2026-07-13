В России обновили ГОСТы на икру

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обновил два ГОСТа на лососевую игру для повышения качества и безопасности продукции, а также минимизации рисков фальсификации при производстве и обороте продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии