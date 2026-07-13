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В России обновили ГОСТы на икру

В России обновили ГОСТы на икру

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обновил два ГОСТа на лососевую игру для повышения качества и безопасности продукции, а также минимизации рисков фальсификации при производстве и обороте продукции.

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