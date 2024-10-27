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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию на тренерские курсы: «Постараемся выйти на него, если будет возможность»

Бывший вратарь сборной России сейчас занимает пост начальника отдела подготовки тренеров РФС. – Сейчас тренерской работой не занимается Юрген Клопп.

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