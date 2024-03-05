Бывшему офицеру Нацгвардии США Тейшейре грозит до 16 лет тюрьмы за разглашение военных секретов в соцсетях

От 11 до 16 лет лишения свободы может получить бывший лейтенант национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, который ранее признал себя виновным в разглашении военных секретов в одном из онлайн-сообществ.
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