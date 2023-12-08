WSJ оценил вероятность нового крупного контрнаступления ВСУ в 2024 году

Ситуацию также прокомментировал бывший глава РСМД Андрей Кортунов. Летнее контрнаступление ВСУ потерпело провал и маловероятно, что Украина сможет предпринять попытку провести еще одно в срок до 2025 года.
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