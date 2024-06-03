В Тульской области обнаружили элемент оружия времен Дмитрия Донского

Деталь копья и наконечники стрел XIV века были обнаружены на Куликовом поле. В ходе разведочных полевых работ археологи государственного музея-заповедника «Куликово поле» нашли элемент копья от оружия, принадлежавшего участникам Куликовской битвы.
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