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Царьград

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ЦТАК: Северная Корея выпустила гиперзвуковую ракету на 1000 км

ЦТАК: Северная Корея выпустила гиперзвуковую ракету на 1000 км

Северная Корея в субботу успешно запустила гиперзвуковую баллистическую ракету, которая достигла цели на расстоянии 1000 км в Японском море.

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