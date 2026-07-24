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Царьград

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Москва: почти 17,5 тыс. онлайн-заявок на перепланировку за полгода

Москва: почти 17,5 тыс. онлайн-заявок на перепланировку за полгода

В Москве за первое полугодие подано 17,5 тыс. онлайн-заявок на перепланировку. Заммэра Петр Бирюков отметил активность москвичей в использовании elektronных сервисов для согласования и легализации изменений в квартирах через портал mos.

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