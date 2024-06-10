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Крымское информационное агентство

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РНКБ заключил соглашение на ПМЭФ с АО «Росхим» о реализации инвестиционных проектов на сумму более 60 млрд рублей

РНКБ заключил соглашение на ПМЭФ с АО «Росхим» о реализации инвестиционных проектов на сумму более 60 млрд рублей

РНКБ (входит в Группу ВТБ) и АО «Росхим» заключили соглашение в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов компании на сумму более 60 млрд рублей.

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