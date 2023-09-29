Безопасные условия проживания: обучение алгоритму действий.

26 сентября в большом зале райисполкома прошло обучение алгоритму изучения критериев и признаков небезопасных условий проживания граждан в жилищном фонде с участием работников Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, филиала ГУ ´Государственный энергетический и газовый надзор по Могилевской области´ и РУП ´Могилевоблгаз´ - филиал ´Бобруй .