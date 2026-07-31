В Рязани ограничат движение транспорта на День ВДВ

В Рязани 2 августа временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах и запретят парковку.В связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск, в Рязани вводятся временные ограничения для транспорта.
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