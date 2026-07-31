НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

В Рязани ограничат движение транспорта на День ВДВ

В Рязани ограничат движение транспорта на День ВДВ

В Рязани 2 августа временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах и запретят парковку.В связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню Воздушно-десантных войск, в Рязани вводятся временные ограничения для транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии