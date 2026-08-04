Армянская вода не прошла проверку: в РФ заблокированы тысячи бутылок

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором государственной системы маркировки «Честный знак», по предписанию Роспотребнадзора приостановил оборот более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, поступивших из Армении .
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