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Аргументы недели

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Офтальмолог Казанцев связал снижение зрения у россиян с хроническими болезнями

Офтальмолог Казанцев связал снижение зрения у россиян с хроническими болезнями

Рост числа проблем со зрением в эпоху цифровизации связан не только с гаджетами, но и с возрастом. Как рассказал «Радио 1» врач-офтальмолог Антон Казанцев, ключевые причины ухудшения здоровья глаз кардинально различаются у детей, взрослых и пожилых людей.

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