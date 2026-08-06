Офтальмолог Казанцев связал снижение зрения у россиян с хроническими болезнями

Рост числа проблем со зрением в эпоху цифровизации связан не только с гаджетами, но и с возрастом. Как рассказал «Радио 1» врач-офтальмолог Антон Казанцев, ключевые причины ухудшения здоровья глаз кардинально различаются у детей, взрослых и пожилых людей.
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