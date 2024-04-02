Гороскоп на 3 апреля 2024 года от Павла Глобы: проявите настойчивость и терпение Даниил АрхаровПо прогнозу Павла Глобы на 3 апреля 2024 года, представителям знаков зодиака рекомендуется проявить терпение и настойчивость, готовясь к преодолению всех преград, которые могут возникнуть на их пути.