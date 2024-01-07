Кедми: Единственный выход России — дойти до Днепра 

Просто необходимо! Иначе думать - это не иметь мозгов!

Александр Стародубцев

Украины быть не должно. Закарпатье отдать Венгрии, Львовскую облать Польше. Эти страны с нацистами сами разберуться на своей территории. Все остальное Россия.