Если не сместить границу на запад, украинские атаки вглубь российской территории будут продолжаться.
Кедми: Единственный выход России — дойти до Днепра
Комментарии
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Лев Добрый
Яков Кедми был гражданином Советского союза, поэтому всей душой болеет за Россию!🤠👍👈🗡️
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19 час.
елена плеханова
Просто необходимо! Иначе думать - это не иметь мозгов!
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19 час.
Александр Стародубцев
Украины быть не должно. Закарпатье отдать Венгрии, Львовскую облать Польше. Эти страны с нацистами сами разберуться на своей территории. Все остальное Россия.
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18 час.
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