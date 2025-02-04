Обновленный пикап GWM Poer для России: дизель и бензин[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году GWM Poer стал самым продаваемым пикапом на российском рынке, опередив даже УАЗ: реализовано 4724 экземпляра.
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