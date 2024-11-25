«Единая Россия» в Самаре запускает стратегию до 2036 года

САМАРА, 25 ноября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил ключевые направления работы регионального отделения «Единой России» на встрече с временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета этой партии Владимиром Якушевым.
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