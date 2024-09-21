Война дронов: В чём силён Киев и как Россия будет выбираться из западни

ВВ

Василий Васильев

Автор правильно отметил на готовность хохлов уже к сентябрю 2022 года активно и массово применять дроны на фронте. А что наши генералы и аналитики спецслужб - этого не заметили ? Думаю -заметили, но отмахнулись, не придав этому должного внимания. Результат мы видим сегодня. Отсюда вопросы к компетентности наших "аналитиков" и генералов. И вопросы к самой системе формирования руководства соответствующих служб и подразделений. Впрочем, насчет формирования - вариантов немного : коррупция, кумовство и круговая порука. Если логически мыслить НИЧЕГО другого и быть не может. В России достаточно светлых умов, талантливых и ответственных граждан, в том числе и с военным образованием. Однако этих граждан как-то не заметно там, где принимаются ответственные решения.