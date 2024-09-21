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Война дронов: В чём силён Киев и как Россия будет выбираться из западни

Война дронов: В чём силён Киев и как Россия будет выбираться из западни

В настоящее время одной из больших проблем для нашей армии на фронте стали вражеские дроны. У ВСУ их такое огромное количество, что порой на каждого нашего бойца приходится пять-шесть FPV.

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Комментарии
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Maxim
Свой-чужой ключевой фактор.. Friend-or-foe применимо даже к танкам..
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14 час.
ВВ
Василий Васильев
Автор правильно отметил на готовность хохлов уже к сентябрю 2022 года активно и массово применять дроны на фронте. А что наши генералы и аналитики спецслужб - этого не заметили ? Думаю -заметили, но отмахнулись, не придав этому должного внимания. Результат мы видим сегодня. Отсюда вопросы к компетентности наших &quot;аналитиков&quot; и генералов. И вопросы к самой системе формирования руководства соответствующих служб и подразделений. Впрочем, насчет формирования - вариантов немного : коррупция, кумовство и круговая порука. Если логически мыслить НИЧЕГО другого и быть не может. В России достаточно светлых умов, талантливых и ответственных граждан, в том числе и с военным образованием. Однако этих граждан как-то не заметно там, где принимаются ответственные решения.
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7 час.

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