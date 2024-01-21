23 января — День ручного письма

Лиана расскажет об этом интересном празднике. 123RF/legion-media.ruВы когда-нибудь задумывались, хороший ли у вас почерк? Быть может, все вокруг им восхищаются или же, наоборот, вам нужно попрактиковаться в чистописании? Используйте этот праздник как повод взяться за ручку и продемонстрировать свои навыки! По мнению историков, искусство письма было изобретено в 3400 году до нашей эры в Месопотамии, где писали клинописью на глиняных табличках.