В Днепре раздался взрыв до объявления тревоги

На Украине в городе Днепр (бывший Днепропетровск) раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Власти страны сообщили об угрозе с воздуха в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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