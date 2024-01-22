В Днепре раздался взрыв до объявления тревоги

На Украине в городе Днепр (бывший Днепропетровск) раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Власти страны сообщили об угрозе с воздуха в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.