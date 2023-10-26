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Хейли Бибер прокомментировала слухи о проблемах в своем браке

Хейли Бибер прокомментировала слухи о проблемах в своем браке

Модель отреагировала на сообщения о своей беременности. Джастин и Хейли Бибер редко выглядят, как пара LEGION-MEDIAПохоже, что, собираясь выйти замуж за  Джастина, Хейли Бибер никак не ожидала того, с каким количеством недружелюбных замечаний и комментариев ей придется иметь дело.

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