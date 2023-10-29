На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на первого заместителя главы областной администрации Сергея Тюрина.
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