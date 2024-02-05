В Красноярском крае лишили свободы главу «Сисим» после гибели 20 рабочих

Гендиректору золотодобывающей компании «Сисим» Максиму Ковалькову, начальнику участка Андрею Еганову и горному мастеру Евгению Александрову вынесли приговор по делу о гибели людей после прорыва дамбы в Красноярском крае.
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